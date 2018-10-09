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Diego Reyes: ''Çok mutluyum, çok motiveyim''

Meksika Milli Takımı'na davet alan Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu Diego Reyes, kampa katılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Reyes: ''Çok mutluyum, çok motiveyim''
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09 Ekim 2018 15:28
Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Diego Reyes, Milli Takım'da açıklamalarda bulundu.

Meksika basınına konuşan Diego Reyes, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtirken Meksika Milli Takımı'nda gençlere yardımcı olmak istediğini belirtti.

''GENÇLERE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM''

26 yaşındaki defans futbolcusu, ''Takımda gençlere yardımcı olmak istiyorum. Onlara nasihat vereceğim. Ama onlar çoktan tecrübeli olmuşlar. Ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyor. Meksika Milli Takımı'nda bulunmak bir onur. Çok mutluyum, çok motiveyim.'' sözlerini kullandı.

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