Diego Perotti'de hedef Antalyaspor maçı

Fenerbahçe'de yeni transferlerden sakatlığı bulunun Diego Perotti'nin Antalyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Diego Perotti'de hedef Antalyaspor maçı
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15 Ekim 2020 09:18
Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti sakatlığı nedeniyle şu ana kadar idmana çıkamamıştı. Arjantinli yıldız dün düz koşulara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde kendisine verilen özel programı uygulayan Perotti'nin salon çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.

Ancak tecrübeli yıldızın sahalara dönüşü hemen olmayacak. Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracağı, Antalyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi.



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