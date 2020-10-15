Diego Perotti'de hedef Antalyaspor maçı

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti sakatlığı nedeniyle şu ana kadar idmana çıkamamıştı. Arjantinli yıldız dün düz koşulara başladı.



Fizyoterapist eşliğinde kendisine verilen özel programı uygulayan Perotti'nin salon çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.



Ancak tecrübeli yıldızın sahalara dönüşü hemen olmayacak. Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracağı, Antalyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi.



