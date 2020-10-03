Diego Perotti konusunda yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir çalışma yürüttüğü Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.



SkySport'un haberine göre Fenerbahçe'nin önümüzdeki 24 saat içinde Perotti transferini tamamlayacağı, tarafların anlaşmaları sağladığını belirtti.



İtalya'dan gelen bir diğer iddiaya göre ise Perotti için Fenerbahçe dışında devrede olan takım Rusya'nın Spartak Moskova takımı.



İtalyan basını Roma'nın kadrosunda yer alan isimlerden Diego Perotti'nin yanı sıra Juan Jesus, Federico Fazio ve Javier Pastore'nin satış listesinde olan isimler olduğu belirtiliyor.



