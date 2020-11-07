Diego Perotti: "Kendimi ilk 11'de oynamak için hazır hissediyorum"

Fenerbahçe'de ilk kez Antalya deplasmanında oyuna giren ve golünü atan Perotti, kendisini ilk 11 için hazır hissetiğini söyledi.

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Diego Perotti: 'Kendimi ilk 11'de oynamak için hazır hissediyorum'
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07 Kasım 2020 12:03
Diego Perotti, Antalya deplasmanında 62. dakikada oyuna girerek ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.

Arjantinli yıldız kendi yaptırdığı penaltıda topu ağlara göndererek galibiyeti getirdi. 32 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ilk 11'de oynamak için hazır hissediyorum. Ancak son kararı hocamız verecek. Benden yine hamle oyuncusu olarak yararlanmak isteyebilir ve buna saygı duyuyorum. Önemli olan takıma katkı vermem" diye konuştu.



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