Diego Perotti: 'İlk günkü gibi heyecanlıyım!'

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, ilk kez Antalya deplasmanında maç kadrosunda yer alacak.



Teknik heyet, skora göre 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna süre verecek. Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde futbola yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu söyleyen Perotti, "Katkı sağlayarak takımın bir parçası olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni büyük beklentilerle aldı. Bu beklentileri karşılamak için bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diye konuştu.