Diego Perotti: "İlk günkü gibi heyecanlıyım!"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, sarı - lacivertli formaya kavuşuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Diego Perotti: 'İlk günkü gibi heyecanlıyım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2020 13:31
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, ilk kez Antalya deplasmanında maç kadrosunda yer alacak.

Teknik heyet, skora göre 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna süre verecek. Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde futbola yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu söyleyen Perotti, "Katkı sağlayarak takımın bir parçası olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni büyük beklentilerle aldı. Bu beklentileri karşılamak için bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diye konuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için