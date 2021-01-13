Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Diego Perotti ile yolların ayrılabileceğinin sinyalini verdi.



Emre Belözoğlu, Diego Perotti'nin ameliyat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ameliyatın gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalma ihtimalinin bulunduğunu anlatan Belözoğlu, Perotti'nin menajeriyle görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.



"MENAJERİNE DURUMU İLETTİK"



Perotti'nin karakterinden ve oynama isteğinden çok memnun olduklarını aktaran Emre Belözoğlu, "Oyuncuyu soyunma odasında tanısanız çok seversiniz ama ciddi sakatlıkları var. Perotti'nin dizinde bir bağın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek." ifadelerini kullandı.



KANAT TRANSFERİ İÇİN KRİTİK SÖZLER



Perotti'nin maaşının çok altında bir paraya oynadığını ve maç başı ödemelerine henüz ulaşamadığını dile getiren Belözoğlu, şöyle konuştu:



"Perotti'nin durumuna 1 haftaya kadar karar verilecek. Kendisinin Fenerbahçe'ye bir yükü olmuyor. Perotti ayrılığı kesin olacak dersek doğru söylememiş oluruz. Biz oyuncuyu değersiz kılmayız, bunu ona hissettirmeyiz. Onunla bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Oyuncunun isteğini, arzusunu görebiliyorum ama karar almak zorundayız. Kenar oyuncu transferiyle alakalı oyuncuyu içerden bir şekilde boşatmamız gerekiyor. Limitlerin üzerine, oyuncu sayısı ve yabancı sayısı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak. Biz oyuncu azaltmazsak oyuncu vadetmek doğru olmaz. Bazı oyuncularla vedalaştıkça yerine koymak adına hamleler yapmaya çalışacağız."



