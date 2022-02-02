Diego Perotti, Fenerbahçe'den sonra imzaladı!

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Diego Perotti'nin yeni adresi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Diego Perotti, Fenerbahçe'den sonra imzaladı!
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02 Şubat 2022 14:48
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Diego Perotti, İtalya Serie A takımlarından Salernitana'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sık sık yeşil sahalardan uzak kalan Diego Perotti, İtalya'ya geri döndü.

33 yaşındaki futbolcu "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

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