Diego Perotti: "Dizimde sakatlık yok"

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Perotti: 'Dizimde sakatlık yok'
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23 Ocak 2021 19:02
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili ibr ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım."



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