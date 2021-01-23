Diego Perotti: 'Dizimde sakatlık yok'

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili ibr ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım."



