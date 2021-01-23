Diego Perotti: 'Dizimde sakatlık yok'

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili ibr ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım."
Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili ibr ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım."