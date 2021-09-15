Diego Perotti'den transfer açıklaması: "İtalya veya İspanya"

Sarı lacivertlilerle sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yeni bir takım arayışına giren Diego Perotti, gitmek istediği ligi açıkladı. Arjantinli yıldız, İtalya ya da İspanya'da forma giymek istediğini duyurdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Diego Perotti'den transfer açıklaması: 'İtalya veya İspanya'
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15 Eylül 2021 12:00
Diego Perotti
Diego Perotti
Fenerbahçe
Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni bir takım arayışına giren Diego Perotti'den önemli açıklamalar geldi.

Arjantinli yıldız, konuşmasında İtalya ya da İspanya'da forma giymek istediğini duyurdu.

"İTALYA YA DA İSPANYA..."

33 yaşındaki yıldız isim yaptığı konuşmada, "Eşimin Roma'da bir güzellike merkezi var ve her şeye rağman o bana Türkiye'de eşlik etti. Artık egzotik bir ülkeye gidemeyeceğimizin farkına vardık. İtalya ya da İspanya'dan gelecek bir fırsatı değerlendirebiliriz." dedi. 

 

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