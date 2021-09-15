Diego Perotti'den transfer açıklaması: 'İtalya veya İspanya'

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni bir takım arayışına giren Diego Perotti'den önemli açıklamalar geldi.Arjantinli yıldız, konuşmasında İtalya ya da İspanya'da forma giymek istediğini duyurdu.33 yaşındaki yıldız isim yaptığı konuşmada, "Eşimin Roma'da bir güzellike merkezi var ve her şeye rağman o bana Türkiye'de eşlik etti. Artık egzotik bir ülkeye gidemeyeceğimizin farkına vardık. İtalya ya da İspanya'dan gelecek bir fırsatı değerlendirebiliriz." dedi.