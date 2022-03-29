Fenerbahçe 'nin 2020-2021 sezonunda büyük umutlar besleyerek kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlıkları nedeniyle sarı-lacivertlilerde 1 sezonda sadece 4 mücadelede şans buldu. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra tam 6 ay kulüpsüz kaldı.
Futbolculuk döneminin son yıllarında üst üste sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti, devre arası transfer döneminde Serie A ekibi Salernitana'nın yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcu, Serie A temsilcisinde 1.5 yıl sonra bir ilke imza attı.
Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Diego Perotti, sarı-lacivertliler ile oynadığı son maç 29 Kasım 2020'de Beşiktaş 'ın 4-3'lük galibiyetinde ilk 11'de şans bulmuştu. Tecrübeli futbolcu, Diego Perotti, 1.5 yıl sonra ilk kez, Juventus karşısında 11'de forma giydi.
Diego Perotti, Beşiktaş derbisinin 37'nci dakikasında sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakmıştı. Tecrübeli oyuncu daha sonra sarı-lacivertli takımda oynayamadı.
Futbolculuk döneminin son yıllarında üst üste sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti, devre arası transfer döneminde Serie A ekibi Salernitana'nın yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcu, Serie A temsilcisinde 1.5 yıl sonra bir ilke imza attı.
Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Diego Perotti, sarı-lacivertliler ile oynadığı son maç 29 Kasım 2020'de Beşiktaş 'ın 4-3'lük galibiyetinde ilk 11'de şans bulmuştu. Tecrübeli futbolcu, Diego Perotti, 1.5 yıl sonra ilk kez, Juventus karşısında 11'de forma giydi.
Diego Perotti, Beşiktaş derbisinin 37'nci dakikasında sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakmıştı. Tecrübeli oyuncu daha sonra sarı-lacivertli takımda oynayamadı.