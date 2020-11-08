Diego Perotti bu kez çare olmadı

Geçen hafta Antalya maçında 62. dakikada oyuna dahil olup galibiyeti getiren Diego Perotti, Konyaspor karşısında beklenen performansı sergileyemedi.

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Diego Perotti bu kez çare olmadı
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08 Kasım 2020 13:51
Fenerbahçe'de Diego Perotti, geçen haftayı arattı.

Arjantinli, Antalya'da oyuna 62. dakikada dahil olmuştu. O maçta penaltı kazandırıp, topu ağlara yollayarak 3 puanı almıştı.

Dün 45'te Thiam'ın yerine giren Perotti çok etkisizdi. Açtığı 3 ortada ve çektiği 1 şutta isabet yakalayamadı. 5 mücadelenin ikisini de kaybetti. .


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