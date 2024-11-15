Diego Milito: 'Mourinho çok iyi bir insan'

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Diego Milito, Portekizli teknik adamla ilgili konuştu.Diego Milito, Tyc Sports'a yaptığı açıklamada, "Mourinho dışarıdan farklı biri gibi görünür ama soyunma odasında çok daha farklı biridir. Dışarıdan bakıldığında takımı koruyan ve baskıyı azaltmaya çalışan 'kötü adam' gibi görünür ama içeride iyi bir insan. Bana gerçekten çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.Inter'e imza attığı dönemde Jose Mourinho ile aralarında geçen forma numarası diyaloğunu da anlatan Milito, "Inter'e transfer olduğumda Mourinho beni 'hoş geldin' demek için aramıştı. Onunla konuştuğumuzda 22 numaralı formayı giymek istediğimi ancak olmazsa da bunu sorun etmeyeceğimi söyledim. O zamanlar formanın Paolo Orlandoni'de olduğunu biliyordum. Jose Mourinho bu konu hakkında endişelenmemem gerektiğini söyledi." dedi.Forma numarasıyla ilgili açıklamalarına devam eden Arjantinli oyuncu, "Daha sonra Inter'de antrenmana çıktığımda Paolo Orlandoni, Mourinho'nun kendisine "Paolo, senden bir iyilik isteyeceğim ve sen de buna evet diyeceksin. 22 numaralı formayı bırakmak zorundasın" dediğini söyledi. Sonrada 22 numarayı ben aldım." açıklamasını yaptı.2009-2014 yılları arasında Inter forması giyen Milito, 2016'da aktif futbol kariyerini noktaladı.