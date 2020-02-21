Gimnasia Teknik Direktörü Diego Armando Maradono, neredeyse 1 haftadır takım idmanlarına çıkmıyor.
Arjantin'den Ole'nin haberine göre; Arjantinli efsane, Rosario Central'e karşı alınan mağlubiyetten bu yana takım idmanlarına çıkmadı. Maradona'nın önümüzdeki günlerde Gimnasia'daki görevinden istifa ettiğini duyuracağı vurgulandı.
Diego Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia, geride kalan 20 haftada 24 takımlı Arjantin Ligi'nde 17 puanla 22. sırada yer alıyor.
Diego Maradona, Gimnasia'dan önce Textil Mandiyu, Racing, Arjantin Milli Takımı, Al-Wasl, Fujairah ve Doradas de Sinaola'da görev almıştı.
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Arjantin'den Ole'nin haberine göre; Arjantinli efsane, Rosario Central'e karşı alınan mağlubiyetten bu yana takım idmanlarına çıkmadı. Maradona'nın önümüzdeki günlerde Gimnasia'daki görevinden istifa ettiğini duyuracağı vurgulandı.
Diego Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia, geride kalan 20 haftada 24 takımlı Arjantin Ligi'nde 17 puanla 22. sırada yer alıyor.
Diego Maradona, Gimnasia'dan önce Textil Mandiyu, Racing, Arjantin Milli Takımı, Al-Wasl, Fujairah ve Doradas de Sinaola'da görev almıştı.
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