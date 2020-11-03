Diego Maradona acil ameliyat olacak

Arjantin'in ve dünya futbolunun önemli isimlerinden Diego Maradona'nın beynindeki bir damarda pıhtı meydana geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Diego Maradona acil ameliyat olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2020 22:08
Dünya futbolunun efsanesi Diego Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat olacak.

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi. Ancak Maradona'nın beynin damarında pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Maradona'nın hayranları, efsane isimden haber alır almaz hastane önüne akın etti ve Arjantinli isme  destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı. Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.









SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için