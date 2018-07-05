Diego Lugano: ''Muslera uzun yıllar Galatasaray'da kalacak''

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Galatasaray kalesini koruyan vatandaşıhakkında açıklamalarda bulundu.TRT Spor'a konuşan Diego Lugano, Uruguaylı kalecinin uzun yıllar Galatasaray'da kalacağını belirtti.Lugano, Muslera için "Muslera kendini Galatasara'a adamış ve orada çok rahat. Bana hep İstanbul'daki gelecek planlarından bahsediyor. Daha uzun yıllar orada kalacağını düşünüyorum." sözlerini kullandı.