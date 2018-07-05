Diego Lugano: ''Muslera uzun yıllar Galatasaray'da kalacak''

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, Galatasaray kalesini koruyan vatandaşı Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Diego Lugano, Uruguaylı kalecinin uzun yıllar Galatasaray'da kalacağını belirtti.
''İSTANBUL'DA GELECEK PLANLARI...''
Lugano, Muslera için "Muslera kendini Galatasara'a adamış ve orada çok rahat. Bana hep İstanbul'daki gelecek planlarından bahsediyor. Daha uzun yıllar orada kalacağını düşünüyorum." sözlerini kullandı.
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TRT Spor'a konuşan Diego Lugano, Uruguaylı kalecinin uzun yıllar Galatasaray'da kalacağını belirtti.
''İSTANBUL'DA GELECEK PLANLARI...''
Lugano, Muslera için "Muslera kendini Galatasara'a adamış ve orada çok rahat. Bana hep İstanbul'daki gelecek planlarından bahsediyor. Daha uzun yıllar orada kalacağını düşünüyorum." sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın