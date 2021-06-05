Diego Laxalt, Sergen Yalçın'ı bekliyor

Menajerler tarafından Beşiktaş 'a önerilen Diego Laxalt için kararı Sergen Yalçın verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Diego Laxalt, Sergen Yalçın'ı bekliyor
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05 Haziran 2021 12:55
Diego Sebastián Laxalt Suárez
Diego Sebastián Laxalt Suárez
Milan
Beşiktaş'ta transfer listesinde bulunan Diego Laxalt için Sergen Yalçın'ın raporu bekleniyor. Siyah Beyazlı kulüp hocanın raporuna göre transferi şekillendirme kararı aldı.

Menajerler tarafından Beşiktaş 'a önerilen Diego Laxalt konusunda henüz bir karar verilmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni kontrata imza atmasının ardından, onun raporuna göre hareket edilecek.

Milan ile 1 yıl kontratı kalan 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Celtic'de görev yapmıştı. Uruguay Milli Takımı'nın formasını 24 kez terleten başarılı futbolcuyu İtalyan kaynaklar da Beşiktaş'a yazıyor.

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