Diego Laxalt, Moskova'ya transfer oldu

Milan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde de bulunan Uruguaylı Diegp Laxalt'ın Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

, Fotoğraf; acmilan.com
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Diego Laxalt, Moskova'ya transfer oldu
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22 Haziran 2021 18:41
Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer listesinde bulunan Milan'lı Diego Laxalt'ın yeni takımı resmen açıklandı.

İtalyan devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Uruguaylı sol bekin Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, "Diego Sebastián Laxalt Suárez'in 1 Temmuz 2021'den itibaren kalıcı bir anlaşma ile FK Dinamo Moskova'ya katıldı. Diego'ya profesyonelliği için teşekkür eder, kişisel ve profesyonel geleceği için en iyisini dileriz" ifadeleri kullanıldı.

17 maçta 1 gol

Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 1 gole imza attı.


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