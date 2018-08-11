DIEGO LAXALT KİMDİR?

Sporting Lizbon'un, transfer döneminin başında adı Galatasaray ile geçen Diego Laxalt'ın transferi için devreye girdiği iddia edildi.İtalyna ve Portekiz basınında yer alan haberde; Laxalt için Sporting'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu kaydedildi. Genoa'nun ya bonservisiyle satma ya da zorunlu satın alma opsiyonu koymak istediği yazıldı.İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Genoa'nın daha önce Zenit'ten gelen 18 milyon Euro'luk bir teklifi de kabul etmediği bilgisi verildi.Uruguay'ın milli sol kanat oyuncusu 25 yaşındaki Diego Laxalt, 2012 yazında Defensor'dan 2.3 milyon Euro bedelle Inter'e transfer oldu. Inter'den Bologna, Empoli ve son olarak Genoa'ya kiralanan Uruguaylı yıldız, 2016 yazında 5.8 milyon Euro bedelle son takımı Genoa'ya transfer oldu. Laxalt, Serie A'da oynadığı 130 maçta 9 gol atıp 12 asist yaptı.