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Diego Godin sezon sonu Inter'e gidecek

Atletico Madrid ile sözleşme uzatmayan Godin, sezon sonunda Inter ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Godin sezon sonu Inter'e gidecek
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05 Ocak 2019 15:19
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diego Godin'in geleceği belli oldu.

Tecrübeli savunma oyuncusu Diego Godin'in yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Inter ile sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberde Atletico Madrid ile sözleşme uzatmayan Godin ile Inter'in iki yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.

Tecrübeli savunmacıyla Manchester United'ın da adı geçiyordu. Godin bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 resmi maçta görev yaptı.



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