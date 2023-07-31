Diego Godin'den futbola veda!

Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.
Godin, paylaşımında, "Bugün hayatımın bir evresini bitiriyorum, profesyonel futbola veda ediyorum" sözlerini kullandı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Godin, kariyerinde CA Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Cagliari, Atletico Mineiro ve Velez Sarsfield formaları giydi.
Godin, paylaşımında, "Bugün hayatımın bir evresini bitiriyorum, profesyonel futbola veda ediyorum" sözlerini kullandı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Godin, kariyerinde CA Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Cagliari, Atletico Mineiro ve Velez Sarsfield formaları giydi.