Diego Godin'den futbola veda!

Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin, futbola veda ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Diego Godin'den futbola veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 20:46
Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

Godin, paylaşımında, "Bugün hayatımın bir evresini bitiriyorum, profesyonel futbola veda ediyorum" sözlerini kullandı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Godin, kariyerinde CA Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Cagliari, Atletico Mineiro ve Velez Sarsfield formaları giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery