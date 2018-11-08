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Diego Demme, Beşiktaş'ı unutamıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak Red Bull Leipzig'te Diego Demme, Beşiktaş itiraflarında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Demme, Beşiktaş'ı unutamıyor!
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08 Kasım 2018 17:09
Alman ekibi Red Bull Leipzig'in orta saha oyuncusu Diego Demme, UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'da karşılaşacakları Celtic maçının öncesinde Alman basınına Beşiktaş itiraflarında bulundu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçı hatırlatan Demme, ''Ateşli taraftarlar önünde oynamak her zaman güzeldir. Celtic'in de taraftarlarının ne kadar harika olduğunu biliyorum. Ancak geçen sezon oynadığımız maçta Beşiktaş taraftarlarının çıkardıkları ses asla aklımdan çıkmıyor. Taraftarların ruh halleri ve çıkardıkları sesler inanılmazdı.'' diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerken maç içerisinde taraftarların çıkardığı sesten rahatsız olan Alman golcü Timo Werner, maça devam edememişti.



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