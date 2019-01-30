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"Diego Costa'yı Telles getirecek"

Galatasaray, Diego Costa transferini Alex Telles üzerinden bitirmenin planlarını yapıyor. İşte o iddia...

Kaynak: Fotomaç
'Diego Costa'yı Telles getirecek'
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30 Ocak 2019 11:04
Devre arası transfer döneminin kapanmasına günler kala sürpriz bir iddia gündeme geldi. Alvaro Morata'yı kiralayan Atletico Madrid, Diego Costa'yı elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray, Diego Costa transferini Alex Telles üzerinden bitirmenin planlarını yapıyor. Atletico Madrid, Telles için Porto'ya 40 milyon euro teklif etti. Bu rakamın 4 milyon euro'su da satış hakkı sayesinde Galatasaray'ın olacak. İşte bu süreçte Galatasaray'a o rakamı vermeyecek ve Costa'nın kiralama bedeli olarak tutacak.

Anlaşma sağlanırsa İspanyol golcü de 1.5 sezon için tüm alacakları Galatasaray tarafından ödenecek şekilde sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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