Diego Costa'ya Suudi Arabistan'dan servet teklif ediliyor

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, sözleşmesi elinde olan Diego Costa'ya 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 17 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Diego Costa'ya Suudi Arabistan'dan servet teklif ediliyor
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06 Ocak 2021 02:30
Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesh eden Diego Costa'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği belirtiliyor.

Portekizli kaynakların haberlerine göre Diego Costa'ya Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 17 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Atletico Madrid ile anlaşamadığı ve forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılık kararı alan Costa'nın bu yüksek teklf değerlendireceği ancak Avrupa'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Daha önce ismi Türk kulüpleriyle de geçen 32 yaşındaki golcü Diego Costa sezonun ilk yarısında oynadığı 7 maçta 2 gol atmıştı.



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