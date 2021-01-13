Diego Costa'ya Marsilya'dan çifte veto!

Olimpik Marsilya, kendine kulüp arayan Diego Costa'yı öneren menajerlere hem idari hem de finansal yönden kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Diego Costa'ya Marsilya'dan çifte veto!
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13 Ocak 2021 14:22
Olimpik Marsilya, Diego Costa'yı veto etti.

La Provence'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kendisine kulüp arayan Diego Costa, forvet transferi yapacağını resmen duyuran Olimpik Marsilya'ya önerildi. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını öğrendikten sonra bu transfer Marsilya yönetimince veto edildi.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas da karakteri nedeniyle Diego Costa'nın takım yapısını bozacağını düşünerek istemedi.

Diego Costa, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 204 dakika süre aldı ve 2 gol attı.



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