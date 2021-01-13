Olimpik Marsilya, Diego Costa'yı veto etti.



La Provence'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kendisine kulüp arayan Diego Costa, forvet transferi yapacağını resmen duyuran Olimpik Marsilya'ya önerildi. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını öğrendikten sonra bu transfer Marsilya yönetimince veto edildi.



Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas da karakteri nedeniyle Diego Costa'nın takım yapısını bozacağını düşünerek istemedi.



Diego Costa, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 204 dakika süre aldı ve 2 gol attı.



