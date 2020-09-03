Diego Costa ve Arias'ın testi pozitif çıktı!

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, futbolcularından Diego Costa ve Santiago Arias'ın yaptırdıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid'deki tesislerde toplandığı bildirildi.
Teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 PCR testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias'ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı.
Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid'deki tesislerde toplandığı bildirildi.
Teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 PCR testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias'ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı.