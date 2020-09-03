Diego Costa ve Arias'ın testi pozitif çıktı!

ispanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Diego Costa ve Arias'ın testi pozitif çıktı!
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03 Eylül 2020 22:58
İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, futbolcularından Diego Costa ve Santiago Arias'ın yaptırdıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid'deki tesislerde toplandığı bildirildi.

Teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 PCR testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias'ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı.



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