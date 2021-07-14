Diego Costa transferinde pürüz çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Diego Costa'nın transferinde görüşmeler imza parasına takıldı.
Siyah beyazlılar menajer Dino Pasalic ile masaya otururken taraflar yıllık garanti ücret konusunda anlaştı. Ancak Costa cephesi imza parasında ısrar ederken başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu talebi kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade etmesinin ardından Costa transferi tıkandı.
Siyah beyazlılar menajer Dino Pasalic ile masaya otururken taraflar yıllık garanti ücret konusunda anlaştı. Ancak Costa cephesi imza parasında ısrar ederken başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu talebi kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade etmesinin ardından Costa transferi tıkandı.