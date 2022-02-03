Diego Costa'nın maliyeti Mainz'e fazla geldi

Atletico Mineiro'yla yollarını ayırdıktan sonra yeni kulübü merkak edilen Diego Costa'nın yüksek maliyeti Mainz'e fazla geldi.
Bild'in haberinde Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Mainz'e İspanyol yıldızın maliyeti oldukça yüksek geldi. Costa'nın 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 4 milyon euro istediğinin aktarıldığı haberde Mainz'ın görüşmelere başlamadan masadan çekildiği kaydedildi.
Diego Costa geçen sezonu Brezilya Ligi'nde Atletico Mineiro'yla geçirmiş ve takımın lig şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.
Bild'in haberinde Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Mainz'e İspanyol yıldızın maliyeti oldukça yüksek geldi. Costa'nın 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 4 milyon euro istediğinin aktarıldığı haberde Mainz'ın görüşmelere başlamadan masadan çekildiği kaydedildi.
Diego Costa geçen sezonu Brezilya Ligi'nde Atletico Mineiro'yla geçirmiş ve takımın lig şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.