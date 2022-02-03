Diego Costa'nın maliyeti Mainz'e fazla geldi

Bonservisi elinden olan Diego Costa'nın menajeri, oyuncusunun 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 4 milyon euro istemesi üzerine yıldız ismi isteyen Mainz bu transferden vazgeçirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Diego Costa'nın maliyeti Mainz'e fazla geldi
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03 Şubat 2022 02:43
Atletico Mineiro'yla yollarını ayırdıktan sonra yeni kulübü merkak edilen Diego Costa'nın yüksek maliyeti Mainz'e fazla geldi.

Bild'in haberinde Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Mainz'e İspanyol yıldızın maliyeti oldukça yüksek geldi. Costa'nın 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 4 milyon euro istediğinin aktarıldığı haberde Mainz'ın görüşmelere başlamadan masadan çekildiği kaydedildi.

Diego Costa geçen sezonu Brezilya Ligi'nde Atletico Mineiro'yla geçirmiş ve takımın lig şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

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