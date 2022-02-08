Diego Costa'nın banka hesapları bahis incelemesinde

Brezilya asıllı İspanyol vatandaşı Diego Costa'nın banka hesapları, bir bahis sitesi aracılığı ile usulsüzlük yapıldığına dair açılan soruşturma kapsamında incelemeye alındı.



Globo'nun haberine göre Diego Costa'nın döviz kaçakçılığı nedeniyle yapılan soruşturmada bir bahis şirketi ile ilişkisini tam olarak açıklayamaması nedeniyle inceleme kapsamına girdiği belirtildi. Brezilya Sergipe'deki Itabaiana Federal Yargıcı'nın talebiyle başlayan soruşturmada Diego Costa'nın İspanya'daki hesaplarının inceleneceği aktarıldı.



İnceleme talebinin ise geçen yıl Diego Costa'nın polise verdiği ifadeden sonra yapıldığı belirtilirken bahsi geçen bahis şirketiyle ilişkisi olduğunu kabul ettiğini ancak sadece normal bir müşterisi olduğunu söylediği de haberin devamında yer aldı. İnceleme müfettişlerinin Diego Costa'nın bahis şirketinin finansörü olma ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.



Diego Costa Atletico Mineiro'yla şampiyonluk yaşadıktan sonra kulüple sözleşmesini fesh etmiş ve serbest kalmıştı.





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