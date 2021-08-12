Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Costa, siyah-beyazlı yönetimle bir türlü orta noktayı bulamadı. Siyah-beyazlı yönetimi görüşmelerde pes ettiren Diego Costa, Beşiktaş'ın geri adım atmasının ardından Atletico Mineiro ile anlaştı.



Brezilya basını, 32 yaşındaki golcü futbolcunun Atletico Mineiro ile el sıkıştığını duyurdu. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı belirtildi.



Diego Costa, Atletico Mineiro'da daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk ile birlikte forma giyecek.



