🇪🇸 Diego Costa V A. Madrid



👕215 Maç

⚽️83 Gol

🎯36 Asist

🏆İspanya Ligi

🏆Kral Kupası

🏆UEFA Avrupa Ligi

🏆🏆 UEFA Süper Kupa pic.twitter.com/WJUgUb8d6N



— Sporx (@sporx) December 29, 2020

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Costa'nın kısa bir süre önce kulüpten ayrılma isteğiyle başvuruda bulunduğu ve bu talebin kişisel sebepler de dikkate alınarak kabul edildiği duyuruldu.Diego Costa ile sözleşmesini fesheden Atletico Madrid, 12 Ağustos'tan bu yana Napoli'de forma giyemeyen Polonyalı Milik ile görüşmelere başladı. Milik'i öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid, Napoli'nin bu teklifi kabul etmemesi durumunda Polonyalı futbolcunun transferi için 15 milyon euro sınırına dayanan bir bonservis bedeli ödemeyi kabul edecek. Atletico, Diego Costa'nın yarasını Milik ile saracak; peki Costa cephesinde durum ne?Luis Suarez'in transferinin ardından Atletico'da forma şansı iyice azalan Diego Costa, Madrid'den ayrılma kararı aldı. Costa için çeşitli transfer opsiyonları masada ancak Atletico, Costa'nın sözleşmesini fesh ederken bazı özel maddeleri de sözleşmeye ekletmeyi ihmal etmedi.Diego Costa'dan şu anda Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma transfer olması durumunda 5 milyon euro tazminat alacak olan Atletico Madrid, İspanyol futbolcunun Barcelona, Real Madrid ya da Sevilla'ya transfer olması durumunda ise 25 milyon euroluk bir tazminat bedeli tahsil edecek... Taraflar arasında yapılan sözleşmede yer alan bu kritik madde 6 ay boyunca geçerliliğini koruyacak.Bonservisini eline alan Diego Costa transferde de açık hedef haline geldi. Galatasaray ile de adı anılan İspanyol futbolcu, Brezilya ve Çin'den aldığı "spektaküler teklifleri" ailesi ile görüştükten sonra değerlendirmeye alacak ancak transfer piyasasında aktif ve bu transfere bir o kadar ihtiyacı olan önemli bir takım var; Arsenal...Auba ve Lacazzette'den istediği verimi bu sezon tam anlamıyla alamayan Arsenal, forvet hattını Ocak ayında bedelsiz olarak Costa ile doldurmak istiyor ve bu yönde de görüşmeler başlamış durumda...Yıllık 4 milyon euro maaş ve 3 milyon euro da imza parası talep ettiği bilinen Diego Costa için AC Milan ve Juventus'un da adı geçiyor ancak hem Milano hem de Torino merkezli gazetelerden alınan haberlere göre; Diego Costa'ta Madrid ne kadar uzaksa İtalya da o kadar uzak.