Diego Armando Maradona hayranlarına sevindiren haber

Beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olan ve 8 gündür hastanede kalan yaşayan efsane Diego Armando Maradona taburcu edildi.



Günlerdir hastanenin önünde bekleyen hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği hastaneden çıkış anında adeta izdiham yaşandı. Doktorunun açıklamasına göre anemi (kansızlık) ve dehidrasyon (susuzluk) şikayetleri ile hastaneye kaldırılan Maradona'nın ameliyatı sonrasında yeniden ayağa kalkarak sorunsuz şekilde taburcu edildiği ifade edildi.



Ameliyat olmadan 4 gün önce 60 yaşına basan Diego Armando Maradona Arjantin'in Gimnasia La Plata takımında teknik direktörlük yapıyor.



