'Diego Armando Maradona hayatını kaybetti'

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi.



Arjantin'in Clarin Gazetesi "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadesiyle efsane ismin öldüğünü açıkladı.



Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavi sürecini atlattı ve daha sonra evinde dinlenmeye çekildi. Sağlık sorunları olan Maradona'nın kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi dünyada büyük bir şok yaşattı.



Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.



Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.



Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.



Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.



ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ



Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Diego Maradona'nın ölümü nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.



