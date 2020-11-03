Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

Diego Armando Maradona, henüz resmi açıklama yapılmayan bir nedenle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı. Yakın zamanda Maradona'nın moral bozukluğu, iştahsızlık ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtilmişti. Maradona son görüldüğünde soluk yüzlü ve moralsizdi

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Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı
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03 Kasım 2020 01:58
Arjantinli yaşayan efsane Diego Armando Maradona, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Diego Armando Maradona'nın son görüldüğünde moral bozuk, soluk yüzlü ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtilmişti. Henüz resmi açıklama yapılmayan konuyla ilgili Maradona'nın ilk belirlemelere göre Anemi (kansızlık) şikayetyle hastaneye yatırıldığı belirtiliyor.

Arjantin basını Maradona'da koronavirüs şüphesinin olmadığını sayfalarına taşırken Maradona'nın özel hayatında zor günler geçirdiğii kaydedildi. En büyük hedefinin tüm çocuklarını bir araya getirerek yaşamak olduğu ifade ediiliirken kız kardeşinin kocasının Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin de etkili olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Maradona'nın bir dizinde problem yaşadığı ve yürümekte zorlandığı belirtilmişti...

Diego Armando Maradona 2019'un Eylül ayından bu yana Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.



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