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Diego Alonso: "Penaltı değildi, FIFA dedi"

Uruguay'ın hocası Diego Alonso, elendikleri Gana maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Diego Alonso: 'Penaltı değildi, FIFA dedi'
Uruguay teknik direktörü Diego Alonso, elendikleri Gana maçı sonrası konuştu.

Alonso yaptığı açıklamada, "Takımımız bir sonraki tura çıkmak için elinden geleni yaptı. Futbol, ruh hali, oyunumuz, goller, yarattığımız şanslar, hatta bizim verdiğimiz şanslar ama futbol böyle. Evimize ağzımızda kalan kötü bir tatla dönüyoruz" diye konuştu.

47 yaşındaki teknik adam Portekiz maçında Ronaldo'nun attığı tartışmalı penaltıyla ilgili de konuşarak, "FIFA bize Portekiz'in golünün penaltı olmadığı ve yaşananlara dair kanıtlar olduğunu söyledi ancak bahane üretmeye de gerek yok. Biz, vermemiz gereken herşeyi verdik" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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