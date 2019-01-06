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Diego adım adım MLS yolcusu

Flamengo ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmesinde olumsuz yanıt alan Diego, MLS ekiplerinden Orlando City'nin yaptığı teklifi kabul edecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego adım adım MLS yolcusu
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06 Ocak 2019 15:35
MLS ekiplerinden Orlando City'nin gündemine gelen Diego Ribas, kulübü Flamengo ile yaptığı görüşmede istediği yanıtı alamadı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Diego, kulübü ile kontratını uzatmak için geçtiğimiz gün bir görüşme gerçekleştirdi.

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmayı kabul etmedi. Diego'nun kulübünden aldığı olumsuz yanıtın ardından Ocak ayında ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

Tecrübeli Brezilyalı oyuncu daha önce Kaka'nın da formasını giydiği Orlando City'den gelen teklifi kabul edecek.

2016'da Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olan Diego, geçtiğimiz sezon Brezilya Serie A'da 26 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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