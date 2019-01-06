Diego adım adım MLS yolcusu

MLS ekiplerinden'nin gündemine gelen, kulübüile yaptığı görüşmede istediği yanıtı alamadı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Diego, kulübü ile kontratını uzatmak için geçtiğimiz gün bir görüşme gerçekleştirdi.Brezilya basınında yer alan haberde,33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmayı kabul etmedi. Diego'nun kulübünden aldığı olumsuz yanıtın ardından Ocak ayında ayrılmaya karar verdiği belirtildi.Tecrübeli Brezilyalı oyuncu daha önce Kaka'nın da formasını giydiği Orlando City'den gelen teklifi kabul edecek.2016'da Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olan Diego, geçtiğimiz sezon Brezilya Serie A'da 26 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.