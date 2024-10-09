Didim'de "engelleri" aşan kamp

Engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi," Aydın Didim'de düzenlenen kamp ile gençleri sporla buluşturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Didim'de 'engelleri' aşan kamp
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 11:18
Engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında düzenlenen kamp, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun koordinesinde gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler farklı spor branşlarıyla tanıştı, sosyal etkinliklere katıldı.

"Engelleri aşan bir proje" sloganıyla düzenlenen RESPECT Projesi'nin amacı hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ali Osman Yağmurlu, "RESPECT ile gençlerimize sadece spor yaptırmıyoruz, onlara umut ve güç veriyoruz. Her katılımcımızın hayatına dokunmak, onları desteklemek ve toplumda hak ettikleri yeri almalarına yardımcı olmak en büyük motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde farklı kökenlerden ve yeteneklerden gençlerin bir araya geldiğini vurgulayan Yağmurlu, "Gençler birlikte çalışarak hoşgörü ve saygı kültürünü geliştiriyor. Her bireyin katkı sunabileceği bir spor ortamı yaratmak, engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlamak ve onları topluma entegre etmek RESPECT Projesi'nin temel amaçları arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery