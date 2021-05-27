AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
010 22 18
KALDI

Didier Six: "Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor"

Gine Milli Takımı T.D. Didier Six, A Milli Takım'la oynadıkları maç sonrası konuştu.

Didier Six: 'Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor'
Gine Milli Takımı T.D. Didier Six, A Milli Takım ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN İYİ"

"Türkiye'yi zorlamamız bize moral verdi. Kendimizi iyi hissediyoruz. Prestij maçıydı ve iyi oynamak istiyorduk. Sonuçtan ekibim ve oyuncularım memnun. Bu maçı berabere de olsa iyi bitirdik.

"TÜRKİYE İÇİN BAYA ZAMAN HARCADIK"

"Türkiye'yi analiz etmek için baya zaman harcadık. Oyuncularıma videolar izlettim. Onlar da anlamak için özen gösterdi. Ellerinden gelni yaptılar ve iyi bir oyun ortaya koyduk. EURO 2020 için Türkiye'ye başarılar dilerim."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Didier Six: "Türkiye ile beraberlik bizim için iyi skor"
Rıdvan Yılmaz: "Heyecanımı biraz daha yendim"
Kenan Karaman: "Şansları değerlendirmedik"
Şenol Güneş: "Salı akşamı açıklayacağım"
Mert Günok: "Fizik olarak eksik kaldık"
A Milli Takım, Gine ile golsüz bitirdi
Şenol Güneş'in karar maçı
A Milli Takımımızın rakibi Gine
Galler'in EURO 2020 kadrosu açıklandı!
Thierry Henry, Belçika teknik ekibine katıldı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play