Didier Drogba'nın oğlu İtalya 4. Ligi'nde

Didier Drogba'nın forvet oynayan 20 yaşındaki oğlu Isaac, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Didier Drogba'nın oğlu İtalya 4. Ligi'nde
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09 Şubat 2021 00:07
Didier Drogba'nın oğlu Isaac, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese'ye transfer oldu.

Chelsea Futbol Akademisi'nde yetişen Isaac, babasının bir diğer eski takımı Guingamp'ta 19 yaş altı takımında yer aldıktan sonra B takımına yükselmişti. Genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı.

Tıpkı babası gibi forvet mevkiinde oynayan Isaac Drogba'nın kazanacağı ücret ise açıklanmadı.



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