Didier Drogba'nın oğlu İtalya 4. Ligi'nde

Didier Drogba'nın oğlu Isaac, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese'ye transfer oldu.



Chelsea Futbol Akademisi'nde yetişen Isaac, babasının bir diğer eski takımı Guingamp'ta 19 yaş altı takımında yer aldıktan sonra B takımına yükselmişti. Genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı.



Tıpkı babası gibi forvet mevkiinde oynayan Isaac Drogba'nın kazanacağı ücret ise açıklanmadı.



