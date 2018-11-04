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Didier Drogba'dan 40 yaşında şampiyonluk

Didier Drogba, Phoenix Rising ile 40 yaşında bir şampiyonluk daha yaşarken, finalde bir de gol attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Didier Drogba'dan 40 yaşında şampiyonluk
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04 Kasım 2018 09:16
Kariyerinde Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, 40 yaşında bir şampiyonluk daha yaşamayı başardı.

Didier Drogbai MLS'in bir alt ligi olarak kabul edilen USL'de sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising ile şampiyonluk yaşadı.

Phoenix Rising, Batı Konferans Finali'nde Orange County Blues'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Phoenix Rising'e şampiyonluk getiren gollerden birini Didier Drogba kaydetti.

40 yaşındaki Didier Drogba'nın, bu sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.

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