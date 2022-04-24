Didier Drogba seçimi kaybetti!

Dünya futbolunun efsanelerinden eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, ülkesinin federasyon başkanlığı seçiminde büyük bir şok yaşadı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı seçimine giren Didier Drogba sadece 21 oy aldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinin canlı yayınlanması tüm rekorları kırdı. 19.000'den fazla Fildişili, tartışmalı bir seçimin sonucunu canlı olarak takip etmek için Fildişi Futbol Federasyonu'nun sayfası aracılığıyla bağlantı kurdu. Daha önce yapılan seçimlerden daha fazla talep gördü.



IDRISS DIALLO BAŞKAN OLDU



Didier Drogba ilk kez bir milli takım şampiyonu ve uluslararası bir yıldız olarak aday olmuştu. Drogba; Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi. Didier Drogba 21 oy alırken Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Idriss Diallo 59 ve bir başka aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.





İLGİLİ VİDEO