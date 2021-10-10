Didier Drogba: "Mbappe'nin üstüne gidilmesin"

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Kylian Mbappe için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Didier Drogba: 'Mbappe'nin üstüne gidilmesin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2021 16:33
Futbol dünyasının yeni süperstarı Kylian Mbappe, son dönemdeki performanslarının ardından eleştirilere maruz kalmaya başladı.

Fransız futbolseverlerin milli takımda etkisiz görüntüsü nedeniyle eleştirdiği genç oyuncuya Didier Drogba sahip çıktı.

Mbappe'nin henüz 22 yaşında olduğunu vurgulayan Drogba, "Mbappe'nin üstüne çok fazla gidiyoruz. Onun hala çok genç olduğunu, öğrenme periyodunda olduğunu unutuyoruz. Maalesef futbol taraftarları çok çabuk sıkılıyor, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

22 yaşında olmasına rağmen 245 maçlık bir kariyer inşa eden Mbappe, 166 gol ve 84 asistlik muazzam bir skor katkısı yaptı. Genç oyuncu, milli takımda ise 49 maçta 17 kez ağları sarstı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.