Didier Drogba: 'Mbappe'nin üstüne gidilmesin'

Futbol dünyasının yeni süperstarı Kylian Mbappe, son dönemdeki performanslarının ardından eleştirilere maruz kalmaya başladı.



Fransız futbolseverlerin milli takımda etkisiz görüntüsü nedeniyle eleştirdiği genç oyuncuya Didier Drogba sahip çıktı.



Mbappe'nin henüz 22 yaşında olduğunu vurgulayan Drogba, "Mbappe'nin üstüne çok fazla gidiyoruz. Onun hala çok genç olduğunu, öğrenme periyodunda olduğunu unutuyoruz. Maalesef futbol taraftarları çok çabuk sıkılıyor, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.



22 yaşında olmasına rağmen 245 maçlık bir kariyer inşa eden Mbappe, 166 gol ve 84 asistlik muazzam bir skor katkısı yaptı. Genç oyuncu, milli takımda ise 49 maçta 17 kez ağları sarstı.



