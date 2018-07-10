Didier Deschamps'tan final sözleri!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Belçika zaferinin ardından konuştu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Belçika galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Didier Deschamps, oyuncularının başarısının altını çizerken, zaferden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

İşte başarılı teknik adamın değerlendirmeleri...

''Büyük bir gurur hissediyorum. 49 gündür beraberiz. Çok şey yaşadık. Grup olarak hareket ettik. Herkesin başarısı ve hakkı var. Bugün finaldeysek, bu sahadakilerin başarısıdır. Finali kazanırız. 2 yıl önceki finali hala hazmedemedik.''

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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