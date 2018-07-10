Didier Deschamps'tan final sözleri!

Didier Deschamps, Fransa'yı iki büyük turnuva olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda finale çıkaran ilk teknik direktör oldu. #FRA pic.twitter.com/3JpxYDq0OH



— Sporx (@sporx) 10 Temmuz 2018

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Belçika galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.Didier Deschamps, oyuncularının başarısının altını çizerken, zaferden dolayı gurur duyduğunu söyledi.''Büyük bir gurur hissediyorum. 49 gündür beraberiz. Çok şey yaşadık. Grup olarak hareket ettik. Herkesin başarısı ve hakkı var. Bugün finaldeysek, bu sahadakilerin başarısıdır. Finali kazanırız. 2 yıl önceki finali hala hazmedemedik.''