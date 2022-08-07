Didier Deschamps: 'Mbappe'den daha tehlikeliler'

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, İngiltere ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması öncesi konuştu.



Deschamps yaptığı açıklamada, "Hiç kimse zayıf değil. Burada olan bütün takımlar çok güçlü. Gareth Southgate'i çok seviyorum. Daha önce birkaç kez karşılaştık. Ama yanlış bilmiyorsam kendi ülkesinde ona bu kadar saygı duyulmuyor. Onun iyi bir kariyeri vardı. Bence çok iyi bir teknik direktör. Ben onu çok seviyorum" dedi.



Tecrübeli teknik adam, "İngiltere'nin Kylian Mbappe'ye önlem alacağına eminim. Ancak o fark yaratacak konumda. En iyi performansını göstermediği son maçta bile ne kadar etkili olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.



Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Mbappe dışında rakip için tehlikeli olacak birçok oyuncumuz var. İşte bu da Kylian'a aşırı bağlı kalmamamızı sağlıyor. Ama tabii ki Kylian, Kylian'dır ve her zaman fark yaratır." şeklinde konuştu.



