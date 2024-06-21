Didier Deschamps: ''Kazanmak için gol atmalıyız''

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, EURO 2024'te 0-0 biten Hollanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps maçla ilgili,

"Ne yazık ki golü bulamadık. Yüksek yoğunluklu bir maçtı ve kale önündeki verimsizliğimiz beni hayal kırıklığına uğratsa da bu akşam çocuklarımın ortaya koyduğu oyundan memnunum.'' dedi.

Deschamps açıklamasının devamında, ''Ön tarafta harika işler yapıyoruz. Çıkarılacak pek çok olumlu şey var ve her ikisi de güçlü olan rakipler ile oynadık. Ancak tabii ki maçları kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Buna bakacağız ve bir sonraki maçta kendimizi geliştirerek üst tura geçmeyi umacağız." ifadelerini kullandı.