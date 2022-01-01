Didier Deschamps: ''İspanya yeteneğini gösterdi''

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps: ''İspanya yeteneğini gösterdi''
EURO 2024'e veda eden Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps maçla ilgili, "İspanya bugün çok iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Öne geçtiğimiz için şanslıydık ama rakip topu daha iyi kontrol ettiği için bize çok sorun yarattı. Bugün İspanya yeteneklerini gösterdi.'' dedi.

Sözlerine devam eden Deschamps, ''Biraz reaksiyon göstermekte geç kaldık. Yeterince sık ileri gidemedik. Oyuncularım çeşitli nedenlerden dolayı bu turnuvada kapasitelerinin %100'ünü kullanamadılar." ifadelerini kullandı.

Gol atma sorunuyla da ilgili konuşan Fransız teknik adam, "Mümkün olduğunca rahat olmalı ve hedefi vurmalısınız. Eksik olan şey buydu. Yine de yarı finale yükseldik ve Kolo Muani sayesinde akan oyunda gol atmanın bir yolunu bulduk. Elbette, gol yollarında daha önce olduğumuz kadar verimli olsaydık daha iyi olurdu." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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