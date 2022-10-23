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Didier Deschamps'ın 2026 talebi!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps görevine devam etmesi halinde, 2026'ya kadar sözleşme imzalamak istiyor.

Didier Deschamps'ın 2026 talebi!
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımla 2026'ya kadar sözleşme imzalamayı planlıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, 54 yaşındaki teknik adam geleceğine dair henüz net kararını vermedi. Kısa süre içerisinde federasyonla ile görüşecek Deschamps'ın, göreve devam etmesi halinde 2026'ya kadar takımın başında kalmak istediği aktarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalarda Deschamps'ın görevine devam etmesini istediğini söylemişti.

2012 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız teknik adam, 2018'de Dünya Kupası zaferi yaşadı. Deschamps, EURO2016 ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda ise finalde kaybetti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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