Didier Deschamps: "Henry şu an bizim düşmanımız"

20 yıl önce Fransa, Dünya Kupası'nı kazandığı sırada takım arkadaşı olan Didier Deschamps ve Thierry Henry, 2018 Dünya Kupası finaline çıkmak için Fransa - Belçika maçında karşı karşıya gelecek. Deschamps, Fransa'nın teknik direktörlüğünü yaparken Thierry Henry ise Belçika'nın teknik direktörü Roberto Martinez'in yardımcılığını yapıyor.Dev karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deschamps, "Eğer yurtdışında bir kulübe gidip kendi ülkendeki bir takıma karşı mücadele ediyorsan, sen düşman olmuşsundur. Bu sefer ama durum farklı, Milli Takımlar bazında bu farklı bir seviyede oluyor. O direk kendi ülkesine karşılaşıyor. Bu göreve geldiğinden beri böyle bir şeyin gerçekleşebileceğinin farkında. Zor bir durum, her şeyden öte garip, onun için kolay olmayacak." şeklinde konuştu.Fransa Milli Takımı'nı bırakalı sadece 8 yıl geçen Henry, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Hugo Lloris ile birlikte aynı anda milli formayı terletmişliği bile var. Bu durumun hakkında yorum yapan Lloris, "Onunla iki sezon oynayabilmiş olduğum için çok şanslıyım. Büyük bir oyuncu, Fransız futbolu için önemli bir isim. Kötü bir durum ama görevi bunu gerektiriyor. Maç boyunca farklı duygular içinde olacak. O her şeydem önce Fransız ve bu ülkenin futbolunda iz bırakmış bir isim. 51 gol ile Fransa Milli Takımı için en çok gol atan isim ve 123 maç ile en çok maça çıkan ikinci oyuncu. Yinede, Belçika Milli Takımı'nın galibiyeti için elinden gelen her şeyi yapacaktır." şeklinde açıklamalarda bulundu.Turnuva boyunca bilerek basının karşısına çıkmaktan kaçan ve sadece bir kez basın toplantısına açıklama yapmış olan Henry, Belçika Milli Takımı'ndaki görevini çok dikkat çekmeden turnuva boyunca sürdürdü. Şimdi ise bu maç ile çok göz önünde olacak.Kafalardaki en büyük sorulardan biri Henry'nin Belçika Milli Takımı'nda tam olarak görevinin ne olduğu. Belçika Milli Takımı'nın üçüncü yardımcı teknik direktörü olan Thierry Henry'nin Belçika'nın oynadığı futbol üzerinde neredeyse hiç kontrolü olmadığı söylenebilir.Belçika takımını yakından takip edenlerin söylediklerine göre Henry yapılan antrenmanların kurulumlarından ve sonra da antreman sonrası etrafın toparlanmasından sorumlu. Yani normal bir üçüncü antrenörün yapacağı görevleri yapıyor. Bazen de Lukaku ve Batshuayi gibi forvetlerle birebir çalıştığı görüldü. Henry özellikle bu iki oyuncuyla tavsiyeleri ve birebir çalışmaları ile fayda sağlıyor.