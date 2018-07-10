Didier Deschamps finalin şifrelerini açıkladı

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan ile karşılaşacak olan Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile yapacakları final karşılaşmasıyla ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deschamps, "Böyle bir maçı oynamak büyük bir ayrıcalıktır. Bu finali en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Huzur, güven ve konsantrasyon gerekiyor. Final maçı öncesi en önemli üç kelime bunlar." dedi.

Deschamps, daha önceki kupalarda final karşılaşmalarını tecrübe ettiklerini belirterek, bu maçlarda takımı en iyi şekilde hazırlamak ve rakibi iyi analize etmek gerektiğini söyledi.

Takımda bir çoşku olmadığını ancak futbolcuların finalde olmaktan memnun olduklarını kaydeden Deschamps, maç sonucunun belirleyici olacağını ifade etti.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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