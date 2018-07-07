Didier Deschamps: ''Bunu kendim için değil, takım için yapıyorum...''

Uruguay'ı 2-0 yenip Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Didier Deschamps, ''Bence bu sonucu hak ettik. Çok güzel bir Uruguay takımı ile karşılaştık ancak bugün biz onlardan daha iyiydik. Hedeflerime ulaşmayı herkes gibi ben de seviyorum ama bu kişisel bir başarı değil. Tüm ekibimle gurur duyuyorum. Bu işi kendim için yapmıyorum, takım için yapıyorum.'' şeklinde konuştu.



