New Orleans Pelicans guardı Didi Louzada, ligin uyuşturucuyla mücadele kurallarını ihlal ettiği için NBA tarafından 25 maç uzaklaştırma cezası aldı.



NBA, Louzada'nın drostanolone ve testosteron için yaptığı testlerin pozitif çıktığını bildirdi.



Louzada ESPN'e yaptığı açıklamada, yasaklı maddeleri bu yılın başlarında Brezilya'daki evindeyken 'bilmeden' aldığını söyledi:



"Sezon dışında Brezilya'dayken, bazı vitamin ve takviyeleri almamı öneren bir beslenme uzmanına danıştım. Profesyonel sporcularla çalışma geçmişi olduğu için, bu maddelerin herhangi birinin yasaklanmış veya kontamine olabileceği asla aklıma gelmezdi. Testin pozitif çıktığını öğrendiğimde, durumun tam olarak ne olduğunu hepimizin anlaması adına, hızlıca lig ve sendika ile tamamen işbirliği yaptım.



NBA kurallarını ihlal eden hiçbir şeyi kasıtlı olarak almam. Bu durumdaki sorumluluğumu kabul ediyorum. Bunun olduğu için çok üzgünüm ve bu hata için takımımdan, takım arkadaşlarımdan ve Pelicans taraftarlarından özür dilerim."



Louzada, bu sezon Pelicans ile şu ana kadar iki maçta forma giymişti. 22 yaşındaki oyuncu, Pelicans'ın G League takımında da oynamıştı.



