Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Didi Louzada'ya 25 maç ceza geldi!

New Orleans Pelicans guardı Didi Louzada, ligin uyuşturucuyla mücadele kurallarını ihlal ettiği için NBA tarafından 25 maç uzaklaştırma cezası aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Didi Louzada, ligin uyuşturucuyla mücadele kurallarını ihlal ettiği için NBA tarafından 25 maç uzaklaştırma cezası aldı.

NBA, Louzada'nın drostanolone ve testosteron için yaptığı testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Louzada ESPN'e yaptığı açıklamada, yasaklı maddeleri bu yılın başlarında Brezilya'daki evindeyken 'bilmeden' aldığını söyledi:

"Sezon dışında Brezilya'dayken, bazı vitamin ve takviyeleri almamı öneren bir beslenme uzmanına danıştım. Profesyonel sporcularla çalışma geçmişi olduğu için, bu maddelerin herhangi birinin yasaklanmış veya kontamine olabileceği asla aklıma gelmezdi. Testin pozitif çıktığını öğrendiğimde, durumun tam olarak ne olduğunu hepimizin anlaması adına, hızlıca lig ve sendika ile tamamen işbirliği yaptım.

NBA kurallarını ihlal eden hiçbir şeyi kasıtlı olarak almam. Bu durumdaki sorumluluğumu kabul ediyorum. Bunun olduğu için çok üzgünüm ve bu hata için takımımdan, takım arkadaşlarımdan ve Pelicans taraftarlarından özür dilerim."

Louzada, bu sezon Pelicans ile şu ana kadar iki maçta forma giymişti. 22 yaşındaki oyuncu, Pelicans'ın G League takımında da oynamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal